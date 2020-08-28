В Кяхте впервые проходит форум «Армия-2020»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посетителям представлены образцы военной техники и оружия



На территории Кяхтинского военного гарнизона в Бурятии открылся международный военно-технический форум «Армия-2020». На двух площадках форума зрителям представлены 18 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», самоходная артиллерийская установка «Акация», танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, разведывательная машина БРМ-1К, бронетранспортёры БТР-80 и БТР-80А, противотанковый ракетный комплекс «Корнет», переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и другие.



Также на площадках форума демонстрируются рационализаторские работы в рамках проекта «Кулибин» с привлечением учащихся средних учебных заведений, показательные выступления представителей казачьего клуба с возможностью катания посетителей на лошадях, выставка стрелкового оружия и экипировки, динамический показ разведывательных подразделений. Кроме этого, на территории форума работает пункт отбора на военную службу по контракту.



В ходе проведения мероприятий форума зрителям представлена культурная программа творческих коллективов мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории республики, и артистов Бурятии.



Подобные масштабные мероприятия международного военно-технического форума на территории Кяхтинского гарнизона проводятся впервые, сообщает пресс-служба ВВО.



