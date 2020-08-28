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«Постиранные» в Иркутской зоогалерее обретают привычный вид

«Постиранные» в Иркутской зоогалерее обретают привычный вид
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Зверьки обросли шестью и набрали в весе

Еноты, «постиранные» в Иркутской зоогалерее мамой, «более-менее стали похожи на нормальных зверей». Об этом сегодня сообщили сотрудники зоопарка.

- Понадобилось целых два месяца, чтобы мы перестали вздрагивать от внешнего вида этих крошек. Ближе к середине сентября планируется их вывод «в люди», попробуем найти варианты размещения детёнышей на экспозиции, чтобы наслаждаться милотой могли не только мы сами, - пояснили специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», только что родившихся енотов мать решила «хорошенько отстирать в поилке». Зверьков обнаружили случайно во время генуборки. Малышей тут же принялись выхаживать.




дикие животные зоопарк
 
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