В Чите покажут реконструкцию боя времён афганской войны

В рамках форума «Армия» будет восстановлен эпизод операции «Западня»



29 августа в Чите клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» проведёт имитацию боя времён войны в Афганистане 1979-89 годов. Мероприятие состоится в рамках военно-технического форума «Армия 2020».



Участники реконструируют эпизод операции «Западня», которая проходила в августе 1986 года. В результате этих действий был захвачен укрепрайон «Кокари-Шаршари» в провинции Герат – стратегическом направлении на западе Афганистана. По сценарию, группа спецназа успешно захватит колонну с вражеским полевым командиром, который пытается покинуть зону боевых действий в районе реки Герируд. Затем спецназовцам предстоит отстоять место захвата и бороться с пришедшим на помощь лидеру мятежников подкреплением. Организаторы мероприятия уверены, зрителей реконструкции ждут незабываемые впечатления и погружение в атмосферу реального боя под шквальным огнём и взрывами.



Реконструкция будет проходить на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

