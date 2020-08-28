В рамках форума «Армия» будет восстановлен эпизод операции «Западня»
29 августа в Чите клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» проведёт имитацию боя времён войны в Афганистане 1979-89 годов. Мероприятие состоится в рамках военно-технического форума «Армия 2020».
Участники реконструируют эпизод операции «Западня», которая проходила в августе 1986 года. В результате этих действий был захвачен укрепрайон «Кокари-Шаршари» в провинции Герат – стратегическом направлении на западе Афганистана. По сценарию, группа спецназа успешно захватит колонну с вражеским полевым командиром, который пытается покинуть зону боевых действий в районе реки Герируд. Затем спецназовцам предстоит отстоять место захвата и бороться с пришедшим на помощь лидеру мятежников подкреплением. Организаторы мероприятия уверены, зрителей реконструкции ждут незабываемые впечатления и погружение в атмосферу реального боя под шквальным огнём и взрывами.
Реконструкция будет проходить на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
В Чите покажут реконструкцию боя времён афганской войны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В честь юбилея в саду прошёл день открытых дверей
Работы принимаются от учащихся старших классов
Она получила статус муниципальной инновационной площадки
Спортсмен из Читы выиграл «золото» в беге на 5000 метров
Она стала второй на дистанции 800 метров
Долгожительнице вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
Также среди предложений – создание «Энциклопедии Ангарска от А до Я»
Известные спортсмены посетили Иволгинский дацан в Бурятии
«Чисто по-нашему», - комментируют улан-удэнцы
Фестиваль стримов устраивает «Таврида»
Изменения введут из-за ремонта дороги
Зверьки обросли шестью и набрали в весе
У педагогов выявляют антитела к коронавирусу
Ярмарка проводилась в Гусиноозёрске
Заключены контракты на поставку 42 автобусов для Улан-Удэ