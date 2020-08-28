 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

В Усть-Орде проводят фотоконкурс о традициях округа

В Усть-Орде проводят фотоконкурс о традициях округа
Общество,  Фото:из архива
Работы принимаются от учащихся старших классов

В Иркутской области проходит окружной фотоконкурс «Традиции и обычаи народов Усть-Ордынского Бурятского округа». К участию принимаются работы учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ Усть-Ордынского округа.

Фотоконкурс проводится по номинациям:
- «Культура и традиции моего села» – быт и культура народов, проживающих на территории округа, народные костюмы, обряды и праздники, памятники, виды улиц сёл, объекты культурного наследия округа;
- «Ностальгия» (чёрно-белая фотография прошлых лет) – работы, отражающие историческое прошлое сёл округа, исторических событий и т.д.;
- «Мои земляки» – фотографии людей, которые принадлежат к разным поколениям, фотографии, отражающие чувства близких людей, проявление добрых отношений между людьми и окружающим миром;
- «Моя малая родина» – фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают культуру.

Претенденты могут подать заявку на участие в нескольких номинациях фотоконкурса. В каждой номинации от них принимается не более одной работы. Место съёмки ограничено пределами Усть-Ордынского Бурятского округа.

Работы принимаются только на электронных носителях вместе с заявкой Усть-Ордынской национальной библиотекой имени М.Н. Хангалова или высылаются на электронную почту: uo.1ib@mail.ru с пометкой «Окружной фотоконкурс Традиции и обычаи народов УОБО».

Заявки на фотоконкурс принимаются до 1 октября. Итоги будут опубликованы 13 октября на сайте библиотеки и в социальных сетях. Авторы лучших работ будут награждены грамотами и призами. Все участники конкурса получат сертификаты об участии. Об этом сообщает паблик «Мой Нукутский район» со ссылкой на библиотеку.
культура Усть-Ордынский Бурятский округ фотоконкурс школа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите покажут реконструкцию боя времён афганской войны
В Чите покажут реконструкцию боя времён афганской войны
Общество, 28.08.2020
В рамках форума «Армия» будет восстановлен эпизод операции «Западня»
Учёные из Бурятии приглашены на 75-летие Освободительной войны в Монголии
Учёные из Бурятии приглашены на 75-летие Освободительной войны в Монголии
Общество, 28.08.2020
В Улан-Баторе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые окончанию Второй Мировой войны
В Кяхте впервые проходит форум «Армия-2020»
В Кяхте впервые проходит форум «Армия-2020»
Общество, 28.08.2020
Посетителям представлены образцы военной техники и оружия
Ботанический сад в Чите празднует 30-летие
Ботанический сад в Чите празднует 30-летие
Общество, 28.08.2020
В честь юбилея в саду прошёл день открытых дверей
В Усть-Орде проводят фотоконкурс о традициях округа
В Усть-Орде проводят фотоконкурс о традициях округа
Общество, 28.08.2020
Работы принимаются от учащихся старших классов
Гимназия №33 выиграла конкурс образовательных проектов в Улан-Удэ
Гимназия №33 выиграла конкурс образовательных проектов в Улан-Удэ
Общество, 28.08.2020
Она получила статус муниципальной инновационной площадки
Легкоатлет из Забайкалья победил на первенстве России
Легкоатлет из Забайкалья победил на первенстве России
Общество, 28.08.2020
Спортсмен из Читы выиграл «золото» в беге на 5000 метров
Иркутская бегунья взяла «серебро» первенства России
Иркутская бегунья взяла «серебро» первенства России
Общество, 28.08.2020
Она стала второй на дистанции 800 метров
Труженица тыла из Кяхтинского района Бурятии отметила 95-летие
Труженица тыла из Кяхтинского района Бурятии отметила 95-летие
Общество, 28.08.2020
Долгожительнице вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
К 70-летию Ангарска хотят создать музей города и новый парк
К 70-летию Ангарска хотят создать музей города и новый парк
Общество, 28.08.2020
Также среди предложений – создание «Энциклопедии Ангарска от А до Я»
Хамбо-лама Этигэлов поразил легенд отечественного спорта
Хамбо-лама Этигэлов поразил легенд отечественного спорта
Общество, 28.08.2020
Известные спортсмены посетили Иволгинский дацан в Бурятии
В Улан-Удэ на прохожих хлещет внезапный душ
В Улан-Удэ на прохожих хлещет внезапный душ
Общество, 28.08.2020
«Чисто по-нашему», - комментируют улан-удэнцы
В центре Улан-Удэ изменится схема движения автобусов
В центре Улан-Удэ изменится схема движения автобусов
Общество, 28.08.2020
Изменения введут из-за ремонта дороги
«Постиранные» в Иркутской зоогалерее обретают привычный вид
«Постиранные» в Иркутской зоогалерее обретают привычный вид
Общество, 28.08.2020
Зверьки обросли шестью и набрали в весе

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^