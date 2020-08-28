Работы принимаются от учащихся старших классов
В Иркутской области проходит окружной фотоконкурс «Традиции и обычаи народов Усть-Ордынского Бурятского округа». К участию принимаются работы учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ Усть-Ордынского округа.
Фотоконкурс проводится по номинациям:
- «Культура и традиции моего села» – быт и культура народов, проживающих на территории округа, народные костюмы, обряды и праздники, памятники, виды улиц сёл, объекты культурного наследия округа;
- «Ностальгия» (чёрно-белая фотография прошлых лет) – работы, отражающие историческое прошлое сёл округа, исторических событий и т.д.;
- «Мои земляки» – фотографии людей, которые принадлежат к разным поколениям, фотографии, отражающие чувства близких людей, проявление добрых отношений между людьми и окружающим миром;
- «Моя малая родина» – фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают культуру.
Претенденты могут подать заявку на участие в нескольких номинациях фотоконкурса. В каждой номинации от них принимается не более одной работы. Место съёмки ограничено пределами Усть-Ордынского Бурятского округа.
Работы принимаются только на электронных носителях вместе с заявкой Усть-Ордынской национальной библиотекой имени М.Н. Хангалова или высылаются на электронную почту: uo.1ib@mail.ru с пометкой «Окружной фотоконкурс Традиции и обычаи народов УОБО».
Заявки на фотоконкурс принимаются до 1 октября. Итоги будут опубликованы 13 октября на сайте библиотеки и в социальных сетях. Авторы лучших работ будут награждены грамотами и призами. Все участники конкурса получат сертификаты об участии. Об этом сообщает паблик «Мой Нукутский район» со ссылкой на библиотеку.
В Усть-Орде проводят фотоконкурс о традициях округа
Общество, Фото:
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