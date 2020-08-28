Улан-удэнец «с ветерком» покатался по городу на моноколесе

На YouTube-канале пользователя Feryc Pomparskiy опубликовано видео, как улан-удэнец катался на моноколесе по ПВЗ. Сначала молодой человек опробовал технику в парке имени Орешкова. На кадрах видно, что моноколесо способно набирать высокую скорость.







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В Улан-Удэ появился как минимум один обладатель моноколеса.После теста парень выехал на улицы города. Несколько раз молодой человек выезжал на автомобильные дороги и полосы встречного движения.