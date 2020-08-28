Пожарные тоже готовятся к Дню знаний
В районах Бурятии пожарную безопасность на школьных линейках в День знаний будут обеспечивать сотрудники Государственной противопожарной службы.
- К началу учебного года 44 тысячи памяток, почти три тысячи раскрасок и 2,5 тысяч закладок на противопожарную тематику направятся в районы. Пожарные передадут их детям, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ школьные линейки 1 сентября состоятся только для учеников 1 и 11 классов.
На школьных линейках в Бурятии будут дежурить пожарные
Общество, Фото:
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