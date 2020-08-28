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В Бурятии осуждённые научились монтировать видео

В Бурятии осуждённые научились монтировать видео
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мастер-класс для осуждённых провел молодой режиссёр Баир Цыденов

В рамках Дня российского кино в улан-удэнской колонии-поселении №3 прошёл мастер-класс по монтажу видеороликов. Его онлайн провел молодой режиссёр из Бурятии Баир Цыденов, проживающий в Санкт-Петербурге.

Профессионал рассказал, с чего начинал, где учился и показал мастер-класс для осуждённых – как снимать сюжеты и монтировать из них видеоролики. Также совместно они рассмотрели плюсы и минусы клипа «Краш», который осужденные снимали для конкурса «Калина красная»

Осуждённым рассказали и показали документальные фильмы об истории появления кинематографа в России, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
осужденные
 
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