В Бурятии осуждённые научились монтировать видео

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мастер-класс для осуждённых провел молодой режиссёр Баир Цыденов



В рамках Дня российского кино в улан-удэнской колонии-поселении №3 прошёл мастер-класс по монтажу видеороликов. Его онлайн провел молодой режиссёр из Бурятии Баир Цыденов, проживающий в Санкт-Петербурге.



Профессионал рассказал, с чего начинал, где учился и показал мастер-класс для осуждённых – как снимать сюжеты и монтировать из них видеоролики. Также совместно они рассмотрели плюсы и минусы клипа «Краш», который осужденные снимали для конкурса «Калина красная»



Осуждённым рассказали и показали документальные фильмы об истории появления кинематографа в России, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

