Она стала второй на дистанции 800 метров
Иркутская спортсменка, мастер спорта России Ольга Родиошкина заняла второе место в беге на 800 метров на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниорок до 20 лет. Турнир с 26 по 28 августа проходит в Брянске.
Ольга Родиошкина в финале показала результат 2:05,48. Победу одержала спортсменка из Краснодарского края Анастасия Еремянц с результатом 2:03,01. На третьем месте оказалась Юлия Попова из Волгоградской области (2:08,01).
Спортсменка тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством Ирины Беловой и Сергея Ананьева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Напомним, в Брянске на первенстве России также завоевали серебряные медали Владислав Скулин и Мария Распутина. Владислав стал вторым в беге на дистанции 100 метров, Мария заняла второе место в прыжках с шестом.
Иркутская бегунья взяла «серебро» первенства России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также среди предложений – создание «Энциклопедии Ангарска от А до Я»
Известные спортсмены посетили Иволгинский дацан в Бурятии
«Чисто по-нашему», - комментируют улан-удэнцы
Фестиваль стримов устраивает «Таврида»
Изменения введут из-за ремонта дороги
Зверьки обросли шестью и набрали в весе
У педагогов выявляют антитела к коронавирусу
Ярмарка проводилась в Гусиноозёрске
Заключены контракты на поставку 42 автобусов для Улан-Удэ
Видео покатушек он выложил на YouTube
Пожарные тоже готовятся к Дню знаний
Мастер-класс для осуждённых провел молодой режиссёр Баир Цыденов
Лесник из Селенгинского района рассказал о том, как «поджарил пятки» на пожаре
В селе решили многолетнюю проблему с освещением улиц
Половина из них будет направлена в районы республики