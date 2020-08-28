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Иркутская бегунья взяла «серебро» первенства России

Иркутская бегунья взяла «серебро» первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба ФЦПСР
Она стала второй на дистанции 800 метров

Иркутская спортсменка, мастер спорта России Ольга Родиошкина заняла второе место в беге на 800 метров на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниорок до 20 лет. Турнир с 26 по 28 августа проходит в Брянске.

Ольга Родиошкина в финале показала результат 2:05,48. Победу одержала спортсменка из Краснодарского края Анастасия Еремянц с результатом 2:03,01. На третьем месте оказалась Юлия Попова из Волгоградской области (2:08,01).

Спортсменка тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством Ирины Беловой и Сергея Ананьева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Напомним, в Брянске на первенстве России также завоевали серебряные медали Владислав Скулин и Мария Распутина. Владислав стал вторым в беге на дистанции 100 метров, Мария заняла второе место в прыжках с шестом.
спорт Иркутск первенство России легкая атлетика
 
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