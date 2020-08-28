Она получила статус муниципальной инновационной площадки
В Улан-Удэ гимназия №33 стала победителем городского конкурса образовательных проектов, получив статус муниципальной инновационной площадки. Мероприятие проводилось в рамках проведения традиционной августовской конференции работников образования столицы Бурятии.
- Гимназией был представлен проект по созданию на её базе ресурсного центра профильного обучения в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). В школе созданы все условия для реализации профильных курсов естественно-научного и гуманитарного циклов, в том числе через сетевое взаимодействие с другими школами. Открыты специализированные классы с современным оборудованием. Коллектив гимназии прошёл подготовку и полностью готов к реализации профильного обучения в старшей школе не только для своих учеников, но и для желающих из других учреждений, – сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Напомним, августовская педагогическая конференция в Улан-Удэ стартовала 25 августа. Первый день прошёл в формате четырёх презентационно-экспертных площадок по теме «Город – среда развития образования». Одной из них стал «Образовательный трамвай».
Гимназия №33 выиграла конкурс образовательных проектов в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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