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Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 машинами

Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 машинами
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Половина из них будет направлена в районы республики

Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 патрульными автомобилями «Шкода Октавия».


Обновление коснулось девяти подразделений: семь автомобилей распределены в отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД Бурятии, по одной автомашине отправятся в Бичурский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Хоринский районы.

До конца года ожидается поставка дополнительных единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



ГИБДД автомобили
 
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