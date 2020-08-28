Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 машинами

Половина из них будет направлена в районы республики
Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 патрульными автомобилями «Шкода Октавия».
Обновление коснулось девяти подразделений: семь автомобилей распределены в отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД Бурятии, по одной автомашине отправятся в Бичурский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Хоринский районы.
До конца года ожидается поставка дополнительных единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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