Уроженец Бурятии едва не утонул, участвуя в реалити-шоу

Эпизод, в котором участвовал представитель Бурятии, снимался подо Ржевом в конце июля.





После испытания Эрик отдал дань памяти красноармейцам, которые в годы войны, несмотря ни на что, выполняли поставленные задачи.







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29-летний уроженец села Багдарин Баунтовского района Бурятии Эрик Романов участвовал во втором сезоне интернет реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». В этом шоу участники проходят испытания, основанные на реальных событиях Великой Отечественной войны. Съёмки проходили в разных уголках России: от Санкт-Петербурга до Можайска. Каждая локация неслучайна: в каждой локации во время войны был совершён боевой или трудовой подвиг.В шестой серии трём участникам предстояло за три часа соорудить плот из плащ-палаток и сена, переправиться на другой берег реки, забрать груз и вернуться обратно.Во время прохождения испытания Эрик рассказал о своих дедушках. Один из них пропал без вести, а второй воевал под Ржевом, он погиб в декабре 1944 года.Когда команда наполняла тюки сеном, выяснилось, что Эрик не умеет плавать. Но другие два участника сказали, что они «как боевые товарищи», не дадут ему утонуть.- Ну, я не совсем уж не умею плавать, я умею плавать, просто не очень хорошо. Но опять же, во время войны не спрашивали же: «Умеешь? Не умеешь?» Поставили задачу, вперёд, - прокомментировал Эрик.Затем в планы ребят вмешалась погода. Начался дождь. Парни признавали, что стало «холодно и мокро», но от прохождения испытания они, конечно же, не отказались.- Думаю, при прохождении испытания нам было намного легче, чем тем, кто также пытался переправиться через реки, потому что у нас нету тяжёлого инвентаря с собой, никто в нас не стреляет, не бомбит. Наверное, условия у нас практически идеальные, - сказал один из участников.Когда самодельный плот отправился на другой берег, ведущий шоу Денис Косяков пошутил, что задача ребят доплыть до другого берега, сохранив Эрика живым. Во время сплавления плот начал тонуть. Молодым людям пришлось выкручиваться из сложившейся ситуации.Эрика пришлось отправить на берег со спасателями. Оставшиеся участники продолжили выполнять задание. Но в какой-то момент плот стало сносить течением, им на помощь пришёл катер, который отбуксировал самодельное плавсредство на берег с грузом.- Я расстроился, что меня посадили на лодку, я хотел продолжать, порыв был очень сильный, поэтому я принял решение вернуться и помочь ребят вернуться на наш родной берег, - сказал Эрик.Обратно участники добрались самостоятельно, доставив груз. Но их результат не засчитали, объявив о техническом поражении.