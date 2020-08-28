Хамбо-лама Этигэлов поразил легенд отечественного спорта

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

Известные спортсмены посетили Иволгинский дацан в Бурятии



Чемпионы и призёры Олимпийских игр, находящиеся в Бурятии с визитом в рамках проекта «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту»: бронзовый призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Денис Капустин, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Швайбович посетили сегодня центр буддизма России – Иволгинский дацан.



Большой интерес у спортсменов вызвала история российского буддизма, система обучения буддийских священнослужителей и, конечно, поразил Хамбо-лама Этигэлов. После посещения дворца Великого учителя каждый рассказал о своих впечатлениях от встречи.



- Несмотря на то, что гости находились в одно и то же время перед восседающим на алтаре Хамбо-ламой Этигэловым, их ощущения были совершенно разными: кто-то видел его глаза, кто-то почувствовал тепло внутри себя, а кто-то даже уловил его приветствие в виде кивка. Такие ощущения – нечто из ряда вон выходящее. Действительно, каждый человек, даже находясь рядом с другими людьми, перед алтарём во дворце Хамбо-ламы Этигэлова испытывает особые чувства. В этом состоит его личное общение с Великим учителем, – сообщила Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.

