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Оперная певица Ольга Жигмитова представила проект «Solo Diva»

Оперная певица Ольга Жигмитова представила проект «Solo Diva»
Общество, 
Творческий тандем представит самые разнообразные образы

Культурный центр «Благость» заслуженной артистки республики, солистки Бурятского театра оперы и балета Ольги Жигмитовой и салон-студия «SOLO» Елены Калашниковой представили проект «Solo Diva».

В ходе специального проекта можно будет увидеть образы, связанные со сценической деятельностью. Здесь найдут своё место классика и креатив, традиции и современность: по-новому «зазвучат» оперные героини Ольги Жигмитовой.

- Мастер международного класса Елена Калашникова создаст удивительные причёски, виртуозно используя специально подготовленные пряди. Этим творческим тандемом мы хотим показать, как могут сосуществовать высокий профессионализм и творческое начало. Как выглядят вынашиваемые годами идеи, если за их воплощение берутся настоящие мастера, - сообщили в культурном центре «Благость».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно культурный центр «Благость» представил два новых ярких клипа Ольги Жигмитовой на песни «Жэмhэг» и «Дуран түрэнхэйл». Видеоработы были сняты в живописных местах Тункинской долины – на фоне природных красот и величественных гор.



Культурный центр «Благость» был создан в начале 2018 года. Он объединяет не только профессиональных музыкантов и титулованных исполнителей, но и начинающих исполнителей и самоучек. «На моих проектах я давно сотрудничаю с разными исполнителями, стараюсь приглашать певцов разных возрастов, в том числе и обязательно детей, - говорит руководитель центра Ольга Жигмитова. - Уверена, что все труды и вложения - это большой стимул для того, чтобы видеть следующие горизонты, чтобы достигать и раскрываться нам всем вместе».



оперное искусство
 
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