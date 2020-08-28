Оперная певица Ольга Жигмитова представила проект «Solo Diva»



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно культурный центр «Благость» представил два новых ярких клипа Ольги Жигмитовой на песни «Жэмhэг» и «Дуран түрэнхэйл». Видеоработы были сняты в живописных местах Тункинской долины – на фоне природных красот и величественных гор.





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Культурный центр «Благость» был создан в начале 2018 года . Он объединяет не только профессиональных музыкантов и титулованных исполнителей, но и начинающих исполнителей и самоучек. «На моих проектах я давно сотрудничаю с разными исполнителями, стараюсь приглашать певцов разных возрастов, в том числе и обязательно детей, - говорит руководитель центра Ольга Жигмитова. - Уверена, что все труды и вложения - это большой стимул для того, чтобы видеть следующие горизонты, чтобы достигать и раскрываться нам всем вместе».

Культурный центр «Благость» заслуженной артистки республики, солистки Бурятского театра оперы и балета Ольги Жигмитовой и салон-студия «SOLO» Елены Калашниковой представили проект «Solo Diva».В ходе специального проекта можно будет увидеть образы, связанные со сценической деятельностью. Здесь найдут своё место классика и креатив, традиции и современность: по-новому «зазвучат» оперные героини Ольги Жигмитовой.- Мастер международного класса Елена Калашникова создаст удивительные причёски, виртуозно используя специально подготовленные пряди. Этим творческим тандемом мы хотим показать, как могут сосуществовать высокий профессионализм и творческое начало. Как выглядят вынашиваемые годами идеи, если за их воплощение берутся настоящие мастера, - сообщили в культурном центре «Благость».