Жители СНТ могут остаться без помощи скорой и пожарных
В улан-удэнском СНТ «Сокол-2» жители шести улиц живут под угрозой того, что скорая и пожарные не смогут проехать к ним. О проблеме рассказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
- Провели встречу с руководством Промышленного парка по вопросу сквозного проезда от СНТ «Сокол -2». На сегодняшний день шесть улиц СНТ не имеют прямого пути, а упираются в забор Промышленного парка. Тем самым жители лишились дороги для экстренных случаев проезда пожарной, медицинской и иной спецтехники, - пояснила Жамбалова.
Передать часть земельного участка для строительства дороги проблематично, так как на сегодняшний день здесь проходит санитарно-защитная зона. Бурятский омбудсмен обещала инициировать совещание под руководством зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина.
- А пока ищем варианты решения ситуации, - добавила Юлия Жамбалова.
В Улан-Удэ забор Промпарка стоит на пути к домам жителей СНТ
Общество, Фото:
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