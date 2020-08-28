В Улан-Удэ забор Промпарка стоит на пути к домам жителей СНТ

Общество, Фото: страница Юлии Жамбаловой

Жители СНТ могут остаться без помощи скорой и пожарных



В улан-удэнском СНТ «Сокол-2» жители шести улиц живут под угрозой того, что скорая и пожарные не смогут проехать к ним. О проблеме рассказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



- Провели встречу с руководством Промышленного парка по вопросу сквозного проезда от СНТ «Сокол -2». На сегодняшний день шесть улиц СНТ не имеют прямого пути, а упираются в забор Промышленного парка. Тем самым жители лишились дороги для экстренных случаев проезда пожарной, медицинской и иной спецтехники, - пояснила Жамбалова.



Передать часть земельного участка для строительства дороги проблематично, так как на сегодняшний день здесь проходит санитарно-защитная зона. Бурятский омбудсмен обещала инициировать совещание под руководством зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина.



- А пока ищем варианты решения ситуации, - добавила Юлия Жамбалова.











