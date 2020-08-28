Жители Прибайкальского района Бурятии пожаловались зампрокурора

Общество, Фото: прокуратура РБ

В Прибайкальском районе состоялся приём граждан



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл выездной приём граждан в Прибайкальском районе. Всего поступило шесть обращений.



Жительница села Итанца обжаловала решение главы сельского поселения, отказавшего присвоить адрес земельному участку для строительства дома.



Поводом для другого заявления послужил отказ Республиканского агентства лесного хозяйства в согласовании схемы расположения земельных участков, предоставленных под кладбища.



Оспаривание объёма древесины для строительства жилого дома на деляне, выделенной лесхозом, также послужило основанием для жалобы.



Сельчанка, обратившаяся на приём с доводами о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, указала на продолжающиеся угрозы со стороны сожителя.



По всем заместитель прокурора республики дал поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав граждан, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

