В Бурятии осуждённые работали на картофельных полях без фартуков и перчаток

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обеденная зона была грязной



Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушение трудового и санитарного законодательства при организации труда осуждённых на сельхозполях в Тарбагатайском районе.



Установлено, что ежедневно на объект для производства работ по обработке овощей и картофеля вывозят 18-20 осуждённых колонии-поселения № 3 республиканского УФСИН. В нарушение законодательства осужденные не были обеспечены средствами индивидуальной защиты – халатом, фартуком, головным убором, сапогами и перчатками с полимерным покрытием.



Кроме того, при организации питания осуждённых выявлено антисанитарное состояние обеденной зоны, столовых приборов.



Специализированный прокурор внёс представление начальнику учреждения, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время трудовые права осуждённых восстановлены, им выдана соответствующая специальная одежда, место приёма пищи приведено в соответствие с санитарными требованиями, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

