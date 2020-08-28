Обеденная зона была грязной
Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушение трудового и санитарного законодательства при организации труда осуждённых на сельхозполях в Тарбагатайском районе.
Установлено, что ежедневно на объект для производства работ по обработке овощей и картофеля вывозят 18-20 осуждённых колонии-поселения № 3 республиканского УФСИН. В нарушение законодательства осужденные не были обеспечены средствами индивидуальной защиты – халатом, фартуком, головным убором, сапогами и перчатками с полимерным покрытием.
Кроме того, при организации питания осуждённых выявлено антисанитарное состояние обеденной зоны, столовых приборов.
Специализированный прокурор внёс представление начальнику учреждения, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время трудовые права осуждённых восстановлены, им выдана соответствующая специальная одежда, место приёма пищи приведено в соответствие с санитарными требованиями, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии осуждённые работали на картофельных полях без фартуков и перчаток
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