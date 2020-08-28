Женщине грозит лишение свободы
41-летней жительница Иволгинского района Бурятии обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.
Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Расследованием установлено, что обвиняемая в мае направила в подразделение отдела МВД России по Иволгинскому району уведомление о месте пребывания гражданина Таджикистана в своей квартире в селе Сотниково. Женщина знала, что проживать по месту регистрации мужчина не намерен.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Иволгинского района для рассмотрения по существу.
Сельчанке грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии фиктивно прописала гражданина Таджикистана
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