Жительница Бурятии фиктивно прописала гражданина Таджикистана

Женщине грозит лишение свободы



41-летней жительница Иволгинского района Бурятии обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.



Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.



Расследованием установлено, что обвиняемая в мае направила в подразделение отдела МВД России по Иволгинскому району уведомление о месте пребывания гражданина Таджикистана в своей квартире в селе Сотниково. Женщина знала, что проживать по месту регистрации мужчина не намерен.



Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Иволгинского района для рассмотрения по существу.



Сельчанке грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

