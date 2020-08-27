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10 лучников Бурятии отправятся на чемпионат России

10 лучников Бурятии отправятся на чемпионат России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионат страны состоится в Рязани

Бурятские лучники готовятся к чемпионату и первенству России по стрельбе из лука. Чемпионат России должен пройти с 4 по 9 сентября в Рязани, первенство - 17 сентября в городе Орёл.

- Мы в сборной Бурятии провели отбор тех, кто будет участвовать в чемпионате страны. В настоящий момент ждем вызова, - сообщила главный тренер по стрельбе из лука Сэсэг Доржиева.

В чемпионате России в составе сборной Бурятии примут участие: Инна Степанова, Виктория Будаева, Наталья Эрдыниева, Светлана Гомбоева, Виктория Харитонова, Эрдэм Цыдыпов, Цырен Балтаков, Баир Цыбекдоржиев, Бальжинима Цыремпилов и Сергей Хутаков.


По информации Центра спортивной подготовки Бурятии
спорт стрельба из лука чемпионат России
 
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