Чемпионат страны состоится в Рязани
Бурятские лучники готовятся к чемпионату и первенству России по стрельбе из лука. Чемпионат России должен пройти с 4 по 9 сентября в Рязани, первенство - 17 сентября в городе Орёл.
- Мы в сборной Бурятии провели отбор тех, кто будет участвовать в чемпионате страны. В настоящий момент ждем вызова, - сообщила главный тренер по стрельбе из лука Сэсэг Доржиева.
В чемпионате России в составе сборной Бурятии примут участие: Инна Степанова, Виктория Будаева, Наталья Эрдыниева, Светлана Гомбоева, Виктория Харитонова, Эрдэм Цыдыпов, Цырен Балтаков, Баир Цыбекдоржиев, Бальжинима Цыремпилов и Сергей Хутаков.
По информации Центра спортивной подготовки Бурятии
10 лучников Бурятии отправятся на чемпионат России
Общество, Фото:
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