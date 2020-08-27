10 лучников Бурятии отправятся на чемпионат России

Чемпионат страны состоится в Рязани



Бурятские лучники готовятся к чемпионату и первенству России по стрельбе из лука. Чемпионат России должен пройти с 4 по 9 сентября в Рязани, первенство - 17 сентября в городе Орёл.



- Мы в сборной Бурятии провели отбор тех, кто будет участвовать в чемпионате страны. В настоящий момент ждем вызова, - сообщила главный тренер по стрельбе из лука Сэсэг Доржиева.



В чемпионате России в составе сборной Бурятии примут участие: Инна Степанова, Виктория Будаева, Наталья Эрдыниева, Светлана Гомбоева, Виктория Харитонова, Эрдэм Цыдыпов, Цырен Балтаков, Баир Цыбекдоржиев, Бальжинима Цыремпилов и Сергей Хутаков.





По информации Центра спортивной подготовки Бурятии

