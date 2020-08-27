В Улан-Удэ проверили хореографический колледж

Комиссия минкульта проверила готовность учреждения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм



В Бурятском республиканском хореографическом колледже продолжается подготовка к новому учебному году. Сегодня, 27 августа, комиссия минкультуры во главе с первым заместителем министра Николаем Емонаковым осмотрела здание колледжа по адресу ул. Ербанова,3, а также здание общежития-интерната по адресу пр. Победы, 8.



- Комиссия проверила готовность учреждения к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, требованиями охраны здоровья обучающихся, антитеррористической защищенности и оснащенности образовательного процесса, а также созданы ли условия для укрепления и сохранения здоровья обучающихся и т.д., - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

