Комиссия минкульта проверила готовность учреждения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм
В Бурятском республиканском хореографическом колледже продолжается подготовка к новому учебному году. Сегодня, 27 августа, комиссия минкультуры во главе с первым заместителем министра Николаем Емонаковым осмотрела здание колледжа по адресу ул. Ербанова,3, а также здание общежития-интерната по адресу пр. Победы, 8.
- Комиссия проверила готовность учреждения к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, требованиями охраны здоровья обучающихся, антитеррористической защищенности и оснащенности образовательного процесса, а также созданы ли условия для укрепления и сохранения здоровья обучающихся и т.д., - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Улан-Удэ проверили хореографический колледж
Общество, Фото:
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