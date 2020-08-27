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В Улан-Удэ построили юрту по традициям шэнэхэнских бурят

В Улан-Удэ построили юрту по традициям шэнэхэнских бурят
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
В ней расположится интерактивная площадка

В Улан-Удэ региональная общественная организация «Землячество шэнэхэнских бурят из КНР» завершила проект «Ёhо заншалай нангин хyсэ – Сила традиций». В рамках проекта участники построили юрту, соблюдая все каноны и традиции шэнэхэнских бурят.⠀

Часть затрат на строительство юрты выделил комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ в рамках грантового конкурса «Добрые дела – любимому городу» в номинации по укреплению межнациональных отношений. ⠀

- Юрта построена по традициям шэнэхэнских бурят, предназначена для использования в качестве интерактивной площадки по популяризации обычаев и традиций бурятского народа на городских массовых мероприятиях, - сообщили в комитете.⠀

Грантовый конкурс «Добрые дела - любимому городу» проводится управлением по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ. По его итогам победителям получают до 150 тысяч рублей на софинансирование затрат, связанных с реализацией социальных проектов для молодёжи.⠀


юрта
 
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