В Бурятии инвалид добился лекарств через суд

Мужчина страдает болезнью Паркинсона



Житель Иволгинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его прав на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами.



Мужчина страдает болезнью Паркинсона, является инвалидом второй группы и имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.



Иволгинская центральная районная больница по обращению инвалида направила в министерство здравоохранения республики заявки на лекарства. Однако заявки не были исполнены, мужчина приобрёл лекарства на свои деньги.



- Прокурор района обратился в суд с требованиями об обязании районной больницы обеспечить гражданина бесплатными лекарственными препаратами, регионального министерства здравоохранения возместить денежные средства, затраченные на их приобретение в размере 29 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск. На сегодня лекарства больному выданы. Дальнейшее исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.





