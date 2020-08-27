За сутки 50 забайкальцев победили коронавирус

Суточный прирост больных составил 24 человека



По данным на 27 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4517, за сутки выявили 24 больных. Вылечились и выписались из больниц 4150 человек, в том числе 50 за последние сутки. За весь период зарегистрировано 55 летальных исходов.



Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.



В Забайкальском крае сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

