Суточный прирост больных составил 24 человека
По данным на 27 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4517, за сутки выявили 24 больных. Вылечились и выписались из больниц 4150 человек, в том числе 50 за последние сутки. За весь период зарегистрировано 55 летальных исходов.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкальском крае сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
За сутки 50 забайкальцев победили коронавирус
Общество, Фото:
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