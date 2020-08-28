В Бурятии ожидаются очень сильные дожди

Днём местами возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике облачно, в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, по южному Прибайкалью очень сильные дожди. Днём местами грозы.



Ветер северо-восточный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +10+15, местами по юго-западу +2+7, днём +15+20, по крайнему северу до 25 тепла.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +11+13, днём +17+19 градусов.

