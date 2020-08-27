В Бурятии к 100-летию республики выбрали лучшие романы

Призовой фонд конкурса 300 тысяч



В Бурятии определили победителей конкурса романов к 100-летию республики. Комиссия под председательством министра культуры Бурятия Соелмы Дагаевой рассмотрела представленные на конкурс 18 синопсисов произведения и отрывков из произведений.



В заседании онлайн участвовали члены жюри из других регионов. Это писатели Виктор Балдоржиев из Забайкальского края и Андрей Румянцев из Иркутской области. Члены жюри из Бурятии высказали своё мнение и проголосовали с учётом оценок иногородних коллег.



Победителями признаны:



1. Булдаева Ирина Эдуардовна «У подножия горы Ехэ Ёрд»;

2. Ясникова Татьяна Викторовна «Щедрое небо»;

3. Невский Юрий Владимировна «Бурятский дым»;

4. Бальбурова Баира Цыден-Ешиевна «Эхын модоной уургай мүнхэ».



Призовой фонд первого этапа - 300 тысяч рублей - делится поровну на всех победителей этапа. Деньги будут выплачены во втором квартале 2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.





