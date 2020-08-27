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Иркутские легкоатлеты стали серебряными призёрами первенства России

Иркутские легкоатлеты стали серебряными призёрами первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба ВФЛА
Медали юниорам принёс первый день соревнований

Спортсмены Иркутской области Владислав Скулин и Мария Распутина завоевали серебряные медали в первый соревновательный день первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования проходят на стадионе «Десна» в Брянске.

Владислав Скулин в беге на дистанции 100 метров финишировал со вторым результатом, который составил 10,85 сек. Первое место занял легкоатлет из Ставропольского края Данил Павлов с результатом 10,74. Бронзовая медаль – у Ярослава Жинкина из Хабаровского края (10,89).

В прыжках с шестом серебряную награду выиграла Мария Распутина с результатом 3 метра 80 сантиметров. Победила Татьяна Калинина из Москвы (4,15 метра), замкнула тройку лидеров Рената Тимофеева из Омской области (3,65).

Владислав Скулин является воспитанником детско-юношеской спортивной школы №3 города Иркутска и областной школы высшего спортивного мастерства. Его тренер – Тамара Гербич. Мария Распутина тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Сергея Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область первенство России легкая атлетика спорт
 
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