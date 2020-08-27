Всего в них примут участие 20 государственных и муниципальных коллективов
В рамках регионального проекта «Забайкальские гастроли» творческие коллективы учреждений культуры Забайкалья с 27 августа начали выездные выступления по городам и сёлам края. Артисты будут радовать своими выступлениями жителей районов до 13 сентября.
На гастроли отправляются 20 государственных и муниципальных коллективов. В их числе труппа драматического театра, творческий коллектив театра кукол, театр национальных культур «Забайкальские узоры», национальный театр песни и танца «Амар сайн», ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», коллективы краевого училища культуры, фольклорный театр песни и танца «Забайкалье», «Читинская слобода», театр «ДалиТЭ» поселка Агинское, ансамбль «Кудесы» Красночикойского района, народный ансамбль «Силькари» из Шилкинского района и многие другие.
- Гастроли будут проходить даже в самых маленьких и отдаленных сёлах края. После длительного карантина это станет долгожданной встречей как для зрителей, так и для творческих коллективов. Выездные выступления подарят всем незабываемые эмоции, артисты получат новый творческий заряд, а публика – хорошее настроение, – поделилась и.о. министра культуры Наталия Лиценберг.
План гастрольных выступлений можно найти на официальном портале края, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Творческие коллективы Забайкалья отправляются на гастроли по краю
Общество, Фото:
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