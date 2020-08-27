В Иркутской области ожидаются очень сильные дожди

При прояснении придут морозы



По информации синоптиков Иркутской области, 28 августа ночью в горах Восточного Саяна, 28 августа в течение суток в южных и Качугском районах ожидаются сильные и очень сильные дожди. Местами по области грозы, ночью в южных районах усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.



28-30 августа при прояснении в Катангском и северо-восточных районах ожидаются заморозки 0,-5.



28-30 августа местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.



В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населённым пунктам на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского районов и города Усть-Илимск особый противопожарный режим продлён до 1 сентября. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.





