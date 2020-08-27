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Сотрудники улан-удэнской колонии убрались на Байкале

Сотрудники улан-удэнской колонии убрались на Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они поработали в Горячинске

Сотрудники улан-удэнской колонии №2 собрали мусор на берегу озера Байкал, в районе села Горячинск.

Сотрудники собрали пластиковые и стеклянные бутылки, бумажные упаковки от продуктов и прочие бытовые отходы. Всего было собрано шесть мешков мусора. Акцию поддержали также отдыхающие на берегу люди, сообщили в УФСИН по Бурятии.


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