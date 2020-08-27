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В нацбиблиотеке Бурятии готов к открытию виртуальный концертный зал

В нацбиблиотеке Бурятии готов к открытию виртуальный концертный зал
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов

Конференц-зал национальной библиотеки Бурятии дополнили большим экраном и современной стереосистемой. Теперь при помощи интернет-технологий в режиме реального времени читатели смогут приобщиться к культурным ценностям мирового масштаба. Не выезжая из Улан-Удэ, посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Совершенно бесплатно они смогут насладиться классической, камерной, джазовой и органной музыкой, а также увидят лучшие спектакли в исполнении мировых знаменитостей.

Для широкой публики виртуальный концертный зал крупнейшей библиотеки республики распахнёт свои двери после улучшения эпидемиологической обстановки в Бурятии и окончания пандемии коронавируса.

В 2019 году проект «Виртуальный концертный зал» нацбиблиотеки РБ успешно прошел конкурсный отбор среди заявок субъектов Российской Федерации. Реализуется проект из средств федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в городах России в 2020 году. Стоимость проекта составила 1 млн рублей.

Напомним, первый концертный зал в республике появился в Бурятской филармонии. Он открылся 29 ноября 2014 года онлайн-трансляцией концерта Дениса Мацуева и академического симфонического оркестра Московской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
Бурятия национальная библиотека Улан-Удэ Виртуальный концертный зал
 
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