В Улан-Удэ завершилась творческая лаборатория «Территория РОСТа»

Общество, Фото: Александра Данилова

По итогам лаборатории Русский драмтеатр пополнит свой репертуар бэби-спектаклями



В Улан-Удэ 25 августа состоялись генеральные репетиции эскизов «Мой дом» и «Кухня», созданных в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый», которая проходит в Русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой сдача прошла в закрытом режиме без зрителей.



Для участия в творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый» в Улан-Удэ прилетели создательницы Санкт-Петербургского бэби-театра «Пуговица» – режиссёр, театральный педагог, психолог Ирина Амосова и режиссёр, актриса Ольга Боброва. Они провели для актёров мастер-класс, где рассказали о принципах работы бэби-театра, о взаимодействии с детьми, о возрастных особенностях юной аудитории. И вместе с артистами работали над эскизами бэби-спектаклей для малышей от 0 до 3-4 лет.



Заслуженная артистка России Марина Ланина, заслуженный артист Бурятии Николай Брагин, актёры Татьяна Белова, Иван Бузунов и Аюр Доржиев под руководством Ирины Амосовой работали над эскизом «Мой дом». Этот бэби-спектакль знакомит самых маленьких зрителей с театром, так как планируется, что это будет первая встреча юного зрителя с искусством. Актёры говорят с малышами о доме, о том, что у каждого человека он свой. Что он есть у всего живого на планете: у бабочек и стрекоз, у рыбок и у солнышка, у звёзд на небе и у радуги. И у всех нас есть общий дом – Земля.



Во втором эскизе под названием «Кухня» участвовали народная артистка России Нина Туманова, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов, актёры Екатерина Белькова, Лиана Щетилина и Александр Фатеев. Под руководством режиссёра Ольги Бобровой они создали эскиз для самых маленьких зрителей о том, что из кухонной утвари можно придумать множество самых интересных игр. Как из пшена сделать пустыню, из муки – настоящий снег, из чайных ложек – чайку, а из кастрюли – настоящий корабль. Как благодаря своему воображению можно побывать в Африке и на северном полюсе, в горах и в океане, в обычной прихватке увидеть акулу, а в вафельном полотенце – снежную гору.



Эскизы созданы в формате беби-театра, в нём не предусмотрены сюжет, конфликт, развитие персонажей, дети максимально вовлечены в происходящее. Каждый спектакль идёт около 30-40 минут и рассчитан на небольшое количество малышей от 0 до 3-4 лет, которые приходят вместе с мамами.



- Бэби-театр является проводником в мир большого искусства, позволяющим в дальнейшем понять и почувствовать всё многообразие творческого мира. Бэби-театр – это первая встреча с пространством театра, с его особой атмосферой. Поэтому, используя световое оборудование, мы погружаем малышей в разную атмосферу. Из привычного, обыденного домашнего мира, они попадают в НЕобычный, новый и привлекающий своей новизной. Конечно, первая реакция может быть разной – от недоверия, до безудержной активности. Мы объясняем родителям, что это и есть самостоятельное переживание, первый эмоциональный опыт в театре. В этот момент поддержка мамы, её соучастие в процессе необходимы. Мама понимает, что здесь не страшно, здесь совершаются открытия, здесь приобретается чувственный опыт. Бэби-театр – это театр чувственного опыта и атмосферы, – рассказывает Ирина Амосова.



По итогам творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый» художественным руководителем Сергеем Левицким принято решение пополнить репертуар Малой сцены новым для театра форматом – бэби-спектаклями. Сейчас идут репетиции ещё одного бэби-спектакля «Микрохи». А с созданными эскизами «Кухня» и «Мой дом» артистам предстоит поработать самостоятельно, чтобы после снятия ограничений представить их зрителям. Об этом сообщает пресс-служба Русского драматического театра.



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