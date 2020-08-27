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В Бурятии оказалась самая большая плотность муравьёв в России

В Бурятии оказалась самая большая плотность муравьёв в России
Общество,  Фото:pixabay.com
Встречаются муравейники высотой в рост человека

В Бурятии на территории Забайкальского национального парка, на архипелаге Ушканьи острова самая большая плотность муравьёв в России. Этим любопытным фактом поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Только на одном Большом Ушканьем не менее семи тысяч муравейников, а площадь его всего девять квадратных километров.

Встречаются муравейники высотой в рост человека и трёхметровым диаметром у основания, а некоторые муравейники в прибрежной зоне построены как крепости из мелких белых камешков.

- Отсутствие медведя, пожаров, естественных врагов привело к рассвету этой муравьиной империи, острова опутаны сетью муравьиных троп и тысячами замков-муравейников, - поясняют специалисты «Заповедного Подлеморья»





насекомые Байкал
 
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