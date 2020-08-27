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В Бурятии группы разведчиков соревновались друг с другом

В Бурятии группы разведчиков соревновались друг с другом
Общество, 
Разведчики боролись за то, кто первым определит численность других групп

Подразделения войсковой разведки соединений и воинских частей Бурятии завершили полевой выход 200-километровым марш-броском.

Разведчики отработали различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад, поиска, налётов. Военные использовали приёмы маскировки с применением специальных средств и подручных материалов, скрытого передвижения на местности.

Военнослужащие сдали зачёты по преодолению специальной полосы препятствий «Тропа разведчика» и выживанию в условиях дикой природы.

На завершающем этапе они совершили марш-бросок к местам постоянной дислокации.

Для каждой разведывательной группы был определён свой маршрут движения.

Выполнение задачи усложнялось тем, что, по условию, в определённой точке маршруты пересекались с другой или несколькими группами. Разведчикам предстояло обнаружить сослуживцев первыми и, не вступая в контакт, определить численность группы и примерный маршрут движения, о чём доложить командованию.

Марш-бросок проходил на расстоянии более 200 километров. В данном занятии было задействовано более 100 военнослужащих, которые действовали в составе 12 разведывательных групп, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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