В Бурятии группы разведчиков соревновались друг с другом

Разведчики боролись за то, кто первым определит численность других групп



Подразделения войсковой разведки соединений и воинских частей Бурятии завершили полевой выход 200-километровым марш-броском.



Разведчики отработали различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад, поиска, налётов. Военные использовали приёмы маскировки с применением специальных средств и подручных материалов, скрытого передвижения на местности.



Военнослужащие сдали зачёты по преодолению специальной полосы препятствий «Тропа разведчика» и выживанию в условиях дикой природы.



На завершающем этапе они совершили марш-бросок к местам постоянной дислокации.



Для каждой разведывательной группы был определён свой маршрут движения.



Выполнение задачи усложнялось тем, что, по условию, в определённой точке маршруты пересекались с другой или несколькими группами. Разведчикам предстояло обнаружить сослуживцев первыми и, не вступая в контакт, определить численность группы и примерный маршрут движения, о чём доложить командованию.



Марш-бросок проходил на расстоянии более 200 километров. В данном занятии было задействовано более 100 военнослужащих, которые действовали в составе 12 разведывательных групп, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

