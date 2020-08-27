В Бурятии осуждённой женщине помогли собрать детей в школу

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Один из её детей идёт в первый класс



В преддверии Дня знаний в Кабанском районе сотрудники УФСИН по Бурятии провели акцию по сбору школьных принадлежностей «Школьный набат».



Сотрудники собрали тетради, альбомы для рисования и канцелярию. Они передали собранные школьные принадлежности осуждённой, состоящей на учёте в инспекции. Её помогли собрать двоих детей в школу, один из них пойдёт в первый класс.



Ежегодно сотрудники инспекции к началу нового учебного года проводят различные акции для оказания помощи нуждающимся, отмечают в УФСИН.





