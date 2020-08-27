Один из её детей идёт в первый класс
В преддверии Дня знаний в Кабанском районе сотрудники УФСИН по Бурятии провели акцию по сбору школьных принадлежностей «Школьный набат».
Сотрудники собрали тетради, альбомы для рисования и канцелярию. Они передали собранные школьные принадлежности осуждённой, состоящей на учёте в инспекции. Её помогли собрать двоих детей в школу, один из них пойдёт в первый класс.
Ежегодно сотрудники инспекции к началу нового учебного года проводят различные акции для оказания помощи нуждающимся, отмечают в УФСИН.
В Бурятии осуждённой женщине помогли собрать детей в школу
Общество, Фото:
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