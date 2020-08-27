В почтамтах Бурятии чаще стали покупать продукты

В почтовых отделениях республики увеличился спрос на товары народного потребления
В Почте России отметили, что в отделениях почтовой связи Бурятии с начала года увеличился спрос на продукты и товары первой необходимости. Рост составил 107% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Жители республики могли приобрести продукты и товары не только в почтовых отделениях, но и оформляли заявки на доставку на дом – это особенно стало актуальным в период ограничительных мер.
В сельских отделениях связи и розничных точках Почты России клиенты чаще всего покупают сезонные товары, такие как растительное масло, сахар, консервы. Но и возможность приобретения бытовой и крупной бытовой техники, не выезжая в районные центры и города, стало доступным благодаря почтовикам. Чаще стали заказывать стиральные машины, холодильники, телевизоры, электрические плиты. Отпала необходимость выезжать самим за приобретением крупной техники – это и экономия семейного бюджета, и экономия времени.
В регионе больше всего товаров заказывают и покупают в Хоринском, Закаменском и Прибайкальском почтамтах. У сельских жителей большим спросом пользуются крупы и макароны, консервы, мучные и кондитерские изделия, растительное масло, хозяйственные товары и бытовая химия. Также в огородническо-садоводческий период покупают семена и товары для подсобного хозяйства.
- Мы стараемся постоянно расширять ассортимент товаров, необходимых жителям республики, удовлетворить все заявки наших клиентов. Доставка товаров на дом стала наиболее востребованной услугой в период эпидемиологической обстановки. Пенсионеры, маломобильные граждане, люди с инвалидностью стали чаще пользоваться данным сервисом. И почтальоны со всей ответственностью относились к просьбам жителей обслуживаемых участков, собирая заявки, – отметил руководитель отдела розничных товаров Сергей Ушаков.
Помимо приобретения продуктов и товаров, клиенты Почты России могут оплатить за электроэнергию, вывоз мусора, штрафы и налоги и другие виды платежей не только в отделениях почтовой связи, но и почтальонам при доставке корреспонденции и периодической печати.
В почтамтах Бурятии чаще стали покупать продукты
Общество, Фото:
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