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Артистов Бурятского оперного театра учили имиджу в соцсетях

Артистов Бурятского оперного театра учили имиджу в соцсетях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театр запустил серию необычных мастер-классов

Бурятский театр оперы и балета проводит для своих сотрудников серию мастер-классов по развитию внесценических элементов карьеры. Их будут проводить ведущие специалисты, сообщили в пресс-службе театра.

Первым из мастер-классов стала лекция на тему «Личный бренд», которая прошла во вторник. Более двух часов руководитель агентства по маркетингу в соцмедиа Names Agency SMM Ксения Веселовская рассказывала о таких важных для публичного человека сегментах, как «Управление своим имиджем в социальных сетях» и «Капитализация личного бренда». В онлайн мастер-классе приняли участие артисты оперы, балета, хора, работники художественных мастерских и администрация.

- В современных реалиях жизнь артиста не ограничивается сценой. Поэтому мы будем организовывать для всех сотрудников театра, кто проявит заинтересованность, различные тематические мастер-классы, которые объединены важной идеей - как правильно и полезно выстраивать свою деятельность в публичном пространстве, - прокомментировал инициативу заместитель директора Бурятского театра оперы и балета по развитию Владимир Иринчеев.
театр оперы и балета социальная сеть
 
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