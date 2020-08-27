Планируется высадить семь тысяч саженцев
В Улан-Удэ с 15 сентября начинается второй этап озеленения в рамках муниципальной программы «Зеленый город» - на улицах, в парках и дворах планируется высадить семь тысяч саженцев.
Сейчас администрации районов города и комитет городского хозяйства согласовывают график посадок с датами и детальным расположением по улицам города деревьев и кустарников с указанием ассортимента и количества саженцев. Кроме этого, республиканское агентство лесного хозяйства предоставит для посадки ещё 1500 саженцев.
Всего в 2020 году за счёт средств местного бюджета будет высажено более 23 тысяч деревьев.
Весной этого года на магистральных улицах, в скверах и парках, служба озеленения МБУ «Городское лесничество» высадила 17 398 саженцев деревьев и кустарников.
- По программе «Зелёный город» к 2024 году обеспеченность горожан зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца. В прошлом году по программе было высажено более 28 тысяч деревьев, - сообщили в пресс-службе администрации города.
В Улан-Удэ стартуют осенние массовые посадки
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