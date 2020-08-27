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Стало известно, что за самолёт кружит над Улан-Удэ

Стало известно, что за самолёт кружит над Улан-Удэ
Общество,  Фото:аэропорт "Байкал"
В Улан-Удэ показали «нарушителя спокойствия» горожан

На днях в соцсетях улан-удэнцы начали задаваться вопросом, что за самолёт летает туда-сюда над городом.

«Второй вечер подряд над Элеватором летают самолёты. Туда-сюда. Рейсы в аэропорт Байкал, судя по их табло, сели уже все давным-давно. А эти всё летают. Может, у нас учения какие-то идут или какую-то технику новую тестируют? Кто-нибудь в курсе?» - спросили в паблике «Аноним 03».

В комментариях предположили, что это подготовка к военному форуму «Армия-2020», который состоится в Улан-Удэ 28-29 августа. Там для всех желающих будет представлена военная техника и вооружение.

Однако, как выяснилось, данный самолёт к минобороны отношения не имеет. Ответ на загадку дали в улан-удэнском аэропорту.

- Вот он, нарушитель спокойствия жителей Улан-Удэ, который уже несколько дней совершает облеты и проверку светосигнальной системы и оборудования международного аэропорта «Байкал». Безопасность прежде всего! – поделились представители аэропорта в соцсетях.


Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» активно шутили по поводу самолёта, летящего на низкой высоте: «Вычисляет, кто ходит без масок», «Смотрят, где асфальт новый положить», «Чтобы отвлечь...сказал Эдуард...Но правда где-то рядом», «Зомби апокалипсис».


самолеты Аэропорт "Байкал"
 
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