Стало известно, что за самолёт кружит над Улан-Удэ



В комментариях предположили, что это подготовка к военному форуму «Армия-2020», который состоится в Улан-Удэ 28-29 августа . Там для всех желающих будет представлена военная техника и вооружение.

- Вот он, нарушитель спокойствия жителей Улан-Удэ, который уже несколько дней совершает облеты и проверку светосигнальной системы и оборудования международного аэропорта «Байкал». Безопасность прежде всего! – поделились представители аэропорта в соцсетях.





На днях в соцсетях улан-удэнцы начали задаваться вопросом, что за самолёт летает туда-сюда над городом.«Второй вечер подряд над Элеватором летают самолёты. Туда-сюда. Рейсы в аэропорт Байкал, судя по их табло, сели уже все давным-давно. А эти всё летают. Может, у нас учения какие-то идут или какую-то технику новую тестируют? Кто-нибудь в курсе?» - спросили в паблике «Аноним 03».Однако, как выяснилось, данный самолёт к минобороны отношения не имеет. Ответ на загадку дали в улан-удэнском аэропорту.Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» активно шутили по поводу самолёта, летящего на низкой высоте: «Вычисляет, кто ходит без масок», «Смотрят, где асфальт новый положить», «Чтобы отвлечь...сказал Эдуард...Но правда где-то рядом», «Зомби апокалипсис».