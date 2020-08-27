В необычном грибе не оказалось червяков
В группу «Тарбагатай-инфо. 24/7» жительница Бурятии отправила фотографию необычного гриба, который ей удалось найти в лесу посёлка Николаевский в Тарбагатайском районе в местности Мостовка.
- Вот такой забавный рыжик вчера нашли. На шапочке одного, куда попала земля, пророс второй, как пирамидка! Оба грибочка без червячков! – написала участница группы «Тарбагатай-инфо».
В Бурятии в этом году богатый урожай грибов. Жители республики то и дело демонстрируют в социальных сетях снимки корзинок с грибами. Недавно грибным «уловом» похвастался митрополит Савватий, покинувший 25 августа пост главы Бурятской митрополии.
В лесу в Бурятии нашли гриб с двумя шляпками
Общество, Фото:
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