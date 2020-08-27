Работы запланированы на субботу
⠀
В субботу, 29 августа, в рамках проекта «Старый город» будут облагорожены фасады четырёх домов в Улан-Удэ по улицам Коммунистическая, 7, Банзарова, 14а, Банзарова, 14б и Банзарова, 16. Все они находятся в центральной части города и относятся к объектам культурного наследия, сообщает администрация Улан-Удэ.
⠀
По Коммунистической, 7 находится дом Малова - жилой дом с торговой лавкой, по Банзарова, 14а - усадьба Поздеевой, ул. Банзарова, 14б - жилой дом Поздеевой и по ул. Банзарова,16 - усадьба купца Котелкина.
⠀
Всего в этом году планируется провести работы по восьми домам, семь из которых являются объектами культурного наследия. Проведение второго этапа реализации проекта планируется в сентябре. ⠀
⠀
Проект «Старый город» задуман инициативной группой, в состав которой вошли эксперты Агентства стратегических инициатив, кадастровые инженеры, фонд развития города, комитет государственной охраны объектов культурного наследия, архитекторы и реставраторы. Проект направлен на улучшение внешнего вида старинных зданий силами волонтёров и неравнодушных горожан.
⠀
В сентябре 2019 года волонтёры отремонтировали фасады двух домов в Советском районе: «Дом Платунова» по ул. Коммунистическая, 4А и «Флигель усадьбы Афанасьевой» по ул. Коммунистическая, 6Б.⠀
В центре Улан-Удэ облагородят фасады бывших усадеб
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина обратился в прокуратуру
Девочки-подростки избили знакомую и сняли на видео
Местами прогнозируются сильные дожди
29 августа пройдут бесплатные показы российских фильмов
Четвероногая «учётчица» помогла научным сотрудникам в работе
В мероприятии приняли участие семьи Железнодорожного района
На онлайн-конкурс поступило более 190 работ
В Северобайкальской ДШИ пополнился парк музыкальных инструментов
Он состоится на территории Пади Топка и посёлка Плишкино
Прошло награждение творческого конкурса «И помнит мир спасённый»
Проект был реализован в селе Батурино
Зал на 80 мест оборудован прочным навесом
Работу ребят центра «Добрый» оценило жюри фестиваля конкурсов «Таланты России»
Это станет одной из мер по снижению количества очагов аварийности
Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов