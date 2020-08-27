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Юные лесники Бурятии высадили 50 сосен

Юные лесники Бурятии высадили 50 сосен
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Ребята намерены ухаживать за деревьями

В Баргузинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Экопатруль» вместе с лесниками высадили 50 сеянцев сосны в школьный питомник.

Сеянцы, выращенные ребятами в торфяных горшочках, теперь растут в открытом грунте. В прошлом году сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза специально для детей создали школьный питомник, где ребята высадили сеянцы сосны.

- Лесники рассказали нам, как теперь ухаживать за сеянцами, чтобы они пережили зиму и хорошо росли. Мы и дальше будем ухаживать за сосенками, чтобы они выросли большими и радовали глаз, - рассказал юный лесничий Миша.

- Ребята тщательно наблюдают и ухаживают за сеянцами, и это радует. Эти ребята – практически наша смена, мы сами растим достойное поколение, которое сможет продолжить лесное дело, - рассказал инженер по лесопользованию Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.

Кроме этого, лесники вместе с ребятами установили новые аншлаги на лесную тематику. Плакаты, нарисованные школьным лесничеством, теперь красуются на местах отдыха. Так юные лесники призывают соблюдать порядок и ценить природу родного края, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
лесники деревья
 
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