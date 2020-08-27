Жителю Бурятии затянули с выплатой пособия на детей

Мужчина обратился в прокуратуру



В прокуратуру обратился житель Еравнинского района Бурятии и заявил о нарушении его прав при получении социальной выплаты.



Установлено, что в июне мужчина обратился в отдел социальной защиты населения по Еравнинскому району с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на двоих детей от трёх до семи лет.



Однако решение о назначении ежемесячной выплаты в течение 20 рабочих дней отделом не принято.



Руководителю отдела социальной защиты населения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Лишь 3 августа, после вмешательства прокуратуры, заявителю назначены выплаты на детей, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

