Девочки-подростки избили знакомую и сняли на видео
В Иркутской области возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 августа в больницу города Усть-Илимска была госпитализирована 18-летняя девушка с ушибами и травмами. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором девочки-подростки оскорбляли и избивали её.
- Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям подростков, а также в обязательном порядке выяснены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Людей, обладающих информацией по данному уголовному делу, просьба обращаться в следственный отдел по городу Усть-Илимску по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Интернационалистов,14, или по телефону: 8(395-35) 6-36-88.
В Иркутской области возбуждено дело по факту избиения девушки
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