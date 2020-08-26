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На Байкале сняли необычный документальный фильм

На Байкале сняли необычный документальный фильм
Общество,  Фото:pixabay.com
Главные герои будущей ленты – молодые талантливые музыканты

На острове Ольхон состоялись съёмки российского документального фильма «Оркестр».

- Профессиональная команда с камерами, квадрокоптером, звукозаписывающим оборудованием и молодые люди, виртуозно исполняющие классические музыкальные произведения. Такую необычную картину на днях могли застать туристы на ольхонском мысе Хобой. Местная природная площадка на несколько часов превратилась в съёмочную: здесь создавали один из эпизодов документального фильма «Оркестр», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Его главные герои – молодые талантливые музыканты, которые могут не только очаровать слушателей своей игрой, но и рассказать о самых красивых и неповторимых местах в России. Одна из героинь фильма – иркутянка Дарья Селюгина, которая сейчас учится в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Девушка приехала на Хобой, чтобы продемонстрировать всему миру свой талант и поделиться чувствами к родным байкальским просторам.

- Главная цель «Оркестра» – рассказать зрителю о детях-музыкантах с нетривиальной стороны. Герои фильма входят в состав Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета. Создатели картины (совместно с «Русским концертным агентством») намерены за полгода объехать более десятка красивейших и неповторимых мест в России, - отмечают в «Заповедном Прибайкалье».

Премьера фильма должна состояться в первые месяцы 2021 года на телеканале «Культура».
Байкал фильм
 
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