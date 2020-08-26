В Бурятии оцифруют и выложат онлайн 53 ценных книги

Были отобраны 53 книги - ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите



В ближайшее время 53 оцифрованных в высоком разрешении книжных памятника бурятской литературы, обладающих исторической, научной и культурной ценностью, скоро будут доступны на портале Национальной электронной библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Свободный доступ и высокое качество электронных копий ранних изданий на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите позволят любому человеку в деталях рассмотреть материалы прямо у себя на экране компьютера или планшета.



— 13 августа прошло первое заседание совета, на котором были озвучены 53 издания, представленных отделом редких и ценных книг и Центром обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов, — сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. — Были отобраны книжные памятники из фонда Национальной библиотеки — это первые/ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите. Книги наглядно иллюстрируют поэтапную смену графической основы языка в результате проведения в республике реформ в 30-х годах и издания, отражающие печатную продукцию типографий тех лет.



Чтобы издание попало в проект, книге должен быть присвоен статус памятника, что подтверждается записью в едином реестре. Позже издания оцифровываются, их электронные копии размещаются в открытом доступе на портале «Книжные памятники» на платформе, оператором которой является Российская государственная библиотека.



Портал Национальной электронной библиотеки, где будут скоро доступны 53 книжных памятника бурятской литературы - https://kp.rusneb.ru/

