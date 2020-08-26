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Аэродром в Улан-Удэ готов к форуму «Армия-2020»

Аэродром в Улан-Удэ готов к форуму «Армия-2020»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вход будет свободным

В Улан-Удэ на аэродроме «Восточный» прошли заключительные тренировки динамического показа техники к международному военно-техническому форуму «Армия-2020».

Зрителям продемонстрируют 36 единиц вооружения и военной техники сухопутных войск, в том числе девять новейших образцов, покажут работу расчёта беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» и интерактивного лазерного стрелкового тира «Рубин-110».

Помимо военных, участие в форуме примут клуб военной реконструкции и поискового движения, представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и региональное отделение ДОСААФ. Зрителям будет представлена культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов воинских частей Бурятии.

Форум «Армия-2020» проводится с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также популяризации службы в Вооруженных Силах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Посетить мероприятия форума смогут все желающие, вход будет свободный.

Как сообщал «Байкал-Daily», форум «Армия-2020» состоится 28 и 29 августа. В Улан-Удэ он пройдёт на аэродроме «Восточный» и посёлке Сосновый Бор. В городе Кяхта «Армия-2020» откроется центральной площади города, а также площадкой станет территория военного городка мотострелкового соединения.

Работать площадки будут с 10:00 до 16:00.


военнослужащие
 
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