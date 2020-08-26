 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Улан-Удэ у детской поликлиники возникли огромные очереди

В Улан-Удэ у детской поликлиники возникли огромные очереди
Общество,  Фото:pixabay.com
Очереди создают родители, спохватившиеся в последний момент перед 1 сентября

На странице в бурятском паблике жительница Улан-Удэ пожаловалась на очереди в детской поликлинике № 6, что на улице Цивилева.

- Родители с детьми стоят на улице практически на проезжей части, на входе работает один человек и оооочень медленно записывает в журнал данные пациентов, пришедших на приём. А в самом здании нет никакой социальной дистанции. Сейчас многие проходят медкомиссию, сдают анализы, удобнее было бы добавить медперсонал, а нет, у нас работает только три врача. Бардак, одним словом, - высказалась женщина.

В пресс-службе республиканского минздрава отреагировали на произошедшее. Министерство провело проверку и приняло меры по устранению сложившейся ситуации.

- Для увеличения пропускной способности открыты дополнительные кабинеты по забору биологического материала – четыре кабинета на два отделения детской поликлиники. На сегодняшний день приём анализов на соскоб осуществляется в четырёх кабинетах детской консультации и ОДК, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.


Пациенты входят по шесть человек через запасный выход. Основная входная группа находится на ремонте.

На 24 августа в детской поликлинике функционировали два кабинета и принято 416 человек. На сегодня работает четыре кабинета. Оставшееся количество приёмов детей распределены по участкам по времени, заверили в минздраве.

- К сожалению, на сегодняшний день комплектование кадрами по должности «врач-педиатр» составляет не более 60%, в связи с нехваткой специалистов и началом учебного года нагрузка на поликлинику увеличена, - отметили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая, когда городские поликлиники стали возвращаться к прежнему режиму, в них совершенно отсутствовали очереди. В то время предшкольную медкомиссию можно было спокойно пройти без очередей и скопления людей в коридорах. Нынешние очереди же создают те родители, которые начали приводить детей на осмотры за несколько дней до 1 сентября.


поликлиника очередь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске установят 6 новых светофоров
В Иркутске установят 6 новых светофоров
Общество, 26.08.2020
Это станет одной из мер по снижению количества очагов аварийности
Выбран новый президент федерации стрельбы из лука Бурятии
Выбран новый президент федерации стрельбы из лука Бурятии
Общество, 26.08.2020
Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
На Байкале сняли необычный документальный фильм
На Байкале сняли необычный документальный фильм
Общество, 26.08.2020
Главные герои будущей ленты – молодые талантливые музыканты
В Монголии продлён режим повышенной готовности
В Монголии продлён режим повышенной готовности
Общество, 26.08.2020
Ограничения могут снять после 15 сентября
В Бурятии оцифруют и выложат онлайн 53 ценных книги
В Бурятии оцифруют и выложат онлайн 53 ценных книги
Общество, 26.08.2020
Были отобраны 53 книги - ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите  
В Улан-Удэ у детской поликлиники возникли огромные очереди
В Улан-Удэ у детской поликлиники возникли огромные очереди
Общество, 26.08.2020
Очереди создают родители, спохватившиеся в последний момент перед 1 сентября
Модель Мария Шантанова вступила в Союз кинематографистов Бурятии
Модель Мария Шантанова вступила в Союз кинематографистов Бурятии
Общество, 26.08.2020
В Союзе кинематографистов Бурятии два новых члена
В Иркутске впервые ремонтируют бабра
В Иркутске впервые ремонтируют бабра
Общество, 26.08.2020
Знаменитая скульптура была установлена в 2012 году
В Улан-Удэ появится первая экопарковка
В Улан-Удэ появится первая экопарковка
Общество, 26.08.2020
Первая парковка с зелёной лужайкой появится в сквере
Владыка Савватий попрощается с паствой в Бурятии
Владыка Савватий попрощается с паствой в Бурятии
Общество, 26.08.2020
Бывший бурятский митрополит уже мечтает о ближайшем отпуске, чтобы приехать в республику
В Улан-Удэ представят скульптуру шерстистого носорога
В Улан-Удэ представят скульптуру шерстистого носорога
Общество, 26.08.2020
Он появится на уличной интерактивной площадке «Музейный дворик»
В Бурятии на форуме «Армия-2020» покажут раритетную технику и оружие
В Бурятии на форуме «Армия-2020» покажут раритетную технику и оружие
Общество, 26.08.2020
Гости смогут увидеть образцы вооружения времен афганской и Великой Отечественной войн
Группа «Намгар» собирает деньги на новый альбом
Группа «Намгар» собирает деньги на новый альбом
Общество, 26.08.2020
Певица Намгар Лхасаранова запустила краундфандинг-проект

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^