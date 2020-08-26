В Улан-Удэ у детской поликлиники возникли огромные очереди

- Для увеличения пропускной способности открыты дополнительные кабинеты по забору биологического материала – четыре кабинета на два отделения детской поликлиники. На сегодняшний день приём анализов на соскоб осуществляется в четырёх кабинетах детской консультации и ОДК, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.







На 24 августа в детской поликлинике функционировали два кабинета и принято 416 человек. На сегодня работает четыре кабинета. Оставшееся количество приёмов детей распределены по участкам по времени, заверили в минздраве.