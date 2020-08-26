В Улан-Удэ у детской поликлиники возникли огромные очереди

На странице в бурятском паблике жительница Улан-Удэ пожаловалась на очереди в детской поликлинике № 6, что на улице Цивилева.
- Родители с детьми стоят на улице практически на проезжей части, на входе работает один человек и оооочень медленно записывает в журнал данные пациентов, пришедших на приём. А в самом здании нет никакой социальной дистанции. Сейчас многие проходят медкомиссию, сдают анализы, удобнее было бы добавить медперсонал, а нет, у нас работает только три врача. Бардак, одним словом, - высказалась женщина.
В пресс-службе республиканского минздрава отреагировали на произошедшее. Министерство провело проверку и приняло меры по устранению сложившейся ситуации.
- Для увеличения пропускной способности открыты дополнительные кабинеты по забору биологического материала – четыре кабинета на два отделения детской поликлиники. На сегодняшний день приём анализов на соскоб осуществляется в четырёх кабинетах детской консультации и ОДК, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Пациенты входят по шесть человек через запасный выход. Основная входная группа находится на ремонте.
На 24 августа в детской поликлинике функционировали два кабинета и принято 416 человек. На сегодня работает четыре кабинета. Оставшееся количество приёмов детей распределены по участкам по времени, заверили в минздраве.
- К сожалению, на сегодняшний день комплектование кадрами по должности «врач-педиатр» составляет не более 60%, в связи с нехваткой специалистов и началом учебного года нагрузка на поликлинику увеличена, - отметили в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая, когда городские поликлиники стали возвращаться к прежнему режиму, в них совершенно отсутствовали очереди. В то время предшкольную медкомиссию можно было спокойно пройти без очередей и скопления людей в коридорах. Нынешние очереди же создают те родители, которые начали приводить детей на осмотры за несколько дней до 1 сентября.