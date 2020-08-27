Местами прогнозируются сильные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по северной половине республики без осадков, утром туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 4-9 тепла, местами по Баунтовскому району до минус 2, заморозки. Днём +17+22, в Северобайкальском районе до 26 градусов тепла.
По южной половине дожди, местами сильные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер северо-восточный 5-10, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +9+14, днём +14+20 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер северо-восточный 6-11, утром и днём до 16 м/с. Температура ночью +12+14, днём +18+20.
В Бурятии ожидается град
Общество, Фото:
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