 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии ожидается град

В Бурятии ожидается град
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами прогнозируются сильные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по северной половине республики без осадков, утром туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 4-9 тепла, местами по Баунтовскому району до минус 2, заморозки. Днём +17+22, в Северобайкальском районе до 26 градусов тепла.

По южной половине дожди, местами сильные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер северо-восточный 5-10, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +9+14, днём +14+20 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер северо-восточный 6-11, утром и днём до 16 м/с. Температура ночью +12+14, днём +18+20.
прогноз погоды
 
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