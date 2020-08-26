Ограничения могут снять после 15 сентября
Кабинет министров Монголии на внеочередном заседании 25 августа поддержал решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) о продлении режима повышенной готовности до 15 сентября 2020 года включительно с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса и снижения её риска.
В зависимости от эпидемической ситуации некоторые ограничения планируются ослабить или снять после 15 сентября.
По состоянию на 25 августа в Монголии зарегистрировано 298 завезённых случаев заболевания. 289 человек выздоровели. Один из 9 больных коронавирусом находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает агентство Монцамэ.
В Монголии продлён режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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