В Монголии продлён режим повышенной готовности

Ограничения могут снять после 15 сентября



Кабинет министров Монголии на внеочередном заседании 25 августа поддержал решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) о продлении режима повышенной готовности до 15 сентября 2020 года включительно с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса и снижения её риска.



В зависимости от эпидемической ситуации некоторые ограничения планируются ослабить или снять после 15 сентября.



По состоянию на 25 августа в Монголии зарегистрировано 298 завезённых случаев заболевания. 289 человек выздоровели. Один из 9 больных коронавирусом находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает агентство Монцамэ.

