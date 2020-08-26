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Козы и телёнок пасутся под окнами администрации в Бурятии

Козы и телёнок пасутся под окнами администрации в Бурятии
Общество,  Фото:"Хоринск-инфо"
Разыскиваются владельцы животных

Во дворе администрации Хоринского района Бурятии по улице Первомайская гуляют козы и телёнок. В группе «Хоринск-инфо. 24/7» задались вопросом, кому принадлежат животные.

- Это очень проблемный вопрос. Мы неоднократно обращались к гражданам: «Это ваш скот и несите за него ответственность». Приняты правила выпаса скота домашних животных, хозяевам выделили места для пастьбы. Сам хозяин отвечает за то, либо он сам пасёт, либо в стадо отдаёт, либо по очереди пасут, - высказался глава поселения Хоринское Чингис Базардараев.

В группе «Хоринск-инфо» пояснили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность – предупреждение, штрафы.

В районе есть муниципальный инспектор, который составляет протоколы, рассматриваемые административной комиссией.

Подобная проблема для Бурятии не редкость. Недавно жители села Мухоршибирь жаловались на пасущихся козлов в центре села. По их словам, животные гадят на улицах, от этого стоит неприятный запах.

домашние животные
 
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