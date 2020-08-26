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Иркутская область и Забайкалье примут участие в «Ночи кино»

Иркутская область и Забайкалье примут участие в «Ночи кино»
Общество,  Фото:pixabay.com
29 августа пройдут бесплатные показы российских фильмов

Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 29 августа. Иркутская область и Забайкальский край примут участие в ней в очном формате.

Зрителям покажут три ленты отечественного производства, отобранные методом народного голосования. Это приключенческая комедия «Холоп» (12+), спортивная мелодрама «Лёд 2» (6+) и мультфильм «Иван-Царевич и Серый Волк 4» (6+). Все показы пройдут бесплатно. Условия необходимо уточнять в кинотеатрах.

Ожидается, что в Иркутской области участие в акции примут более двух тысяч человек. «Ночь кино» пройдёт на 13 площадках. Они расположены в Иркутске, Саянске, Свирске, Алзамае, Киренске, Байкальске, Оёке, Усть-Уде, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском и Усть-Ордынском.

«Ночь кино» – это первая культурно-массовая акция, которая состоится в регионе за полгода. Организаторам и участникам придётся соблюдать меры безопасности. Среди них – заполнение залов на 50%, использование масок и перчаток, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

По информации пресс-службы министерства культуры Забайкалья, в акции также примет участие Забайкальская государственная кинокомпания и шесть подведомственных ей кинотеатров. Показы начнутся с 18:00.

Пригласительные на просмотр фильмов можно получить бесплатно в кассах кинотеатров «Бригантина» в городе Чите, «Авангард» в посёлке Кокуй Сретенского района, «Восток» в городе Борзя, «Нерча» в Нерчинске, «Россия» в посёлке Первомайском, «Экран» в посёлке Карымское и «Космос» в городе Балее.

Кроме того, к акции присоединяются театр национальных культур «Забайкальские узоры» и национальный театр песни и танца «Амар сайн», которые на базе своих учреждений, также будут демонстрировать бесплатные показы картин.
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